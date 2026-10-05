Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bursa’da çift evlerinde öldürülmüş halde bulundu: Cinayet şüphelisi komşuları çıktı

Bursa’da çift evlerinde öldürülmüş halde bulundu: Cinayet şüphelisi komşuları çıktı

5.10.2026 14:16:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Bursa’da çift evlerinde öldürülmüş halde bulundu: Cinayet şüphelisi komşuları çıktı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde Vural Kara (60) ile eşi Asiye Kara (60), evlerinde kesici aletle ve başlarına sert bir cisimle vurularak öldürülmüş halde bulundu. Çiftin bir süre önce tartıştığı belirtilen komşuları, cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Olay, Gemlik ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Vural ve Asiye Kara çiftinden haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Vural ve Asiye Kara’yı hareketsiz halde buldu.

Image

ÇİFTİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Yapılan incelemede çiftin kesici aletle ve başlarına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Polis ekipleri, olayın ardından çiftin yakınlarının bilgisine başvurdu.

TARTIŞTIKLARI KOMŞULARI GÖZALTINDA

Yürütülen soruşturma kapsamında, Kara çiftinin bir süre önce tartıştığı belirtilen ve ismi açıklanmayan komşuları cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı.

Vural ve Asiye Kara’nın cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İlgili Konular: #Cinayet #Bursa

İlgili Haberler

Elektrik arızası için çıktığı çatıdan düşen işçi öldü
Elektrik arızası için çıktığı çatıdan düşen işçi öldü Bura'nın Orhangazi ilçesinde elektrik arızasını gidermek için çıktığı fabrika çatısında dengesini kaybederek 4 metre yükseklikten düşerek işçi Yıldıray Denizci (28) hayatını kaybetti.
Ormanda ölü bulunmuştu: Balistik inceleme çift cinayetiyle bağlantısını ortaya çıkardı
Ormanda ölü bulunmuştu: Balistik inceleme çift cinayetiyle bağlantısını ortaya çıkardı Manisa’nın Yunusemre ilçesinde İsa Acar (56) ile eşi Mümire Acar’ın (54) evlerinde tabancayla öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Aynı gün ormanlık alanda ölü bulunan İlhan Ağlamazlar’ın (40) kullandığı tabancanın, balistik incelemede Acar çiftinin öldürülmesinde kullanılan silahla aynı olduğu belirlendi. Olayın alacak meselesinden kaynaklandığı bildirildi.
39 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıktı… Kadın cinayetinde şüpheli eş: ‘Babası öldürdü, ben gömdüm’
39 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıktı… Kadın cinayetinde şüpheli eş: ‘Babası öldürdü, ben gömdüm’ Artvin’in Şavşat ilçesinde 39 yıl önce öldürüldüğü değerlendirilen Nigar Bilgin’in cinayetine ilişkin soruşturmada eşi Zeki Bilgin tutuklandı. Bilgin’in ifadesinde, eşinin babasından gördüğü şiddet sonucu öldüğünü ve cesedini ormanlık alana kendisinin gömdüğünü söylediği belirtildi.