Bursa’da çift evlerinde öldürülmüş halde bulundu: Cinayet şüphelisi komşuları çıktı

Olay, Gemlik ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Vural ve Asiye Kara çiftinden haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Vural ve Asiye Kara’yı hareketsiz halde buldu.

ÇİFTİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Yapılan incelemede çiftin kesici aletle ve başlarına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Polis ekipleri, olayın ardından çiftin yakınlarının bilgisine başvurdu.

TARTIŞTIKLARI KOMŞULARI GÖZALTINDA

Yürütülen soruşturma kapsamında, Kara çiftinin bir süre önce tartıştığı belirtilen ve ismi açıklanmayan komşuları cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı.

Vural ve Asiye Kara’nın cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.