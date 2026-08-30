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Bursa'da düğün yemeğinden toplu zehirlenme: 100'den fazla yurttaş hastaneye kaldırıldı

Bursa'da düğün yemeğinden toplu zehirlenme: 100'den fazla yurttaş hastaneye kaldırıldı

30.08.2026 22:54:00
Güncellenme:
AA
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Bursa'da düğün yemeğinden toplu zehirlenme: 100'den fazla yurttaş hastaneye kaldırıldı

Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki bir düğünde ikram edilen tavuklu pilavı yiyen 100'den fazla kişi, mide bulantısı ve kusma şikâyetiyle hastaneye kaldırıldı. İl Sağlık Müdürlüğü, ağır seyreden bir vaka olmadığını bildirdi.
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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde düğün yemeğinin ardından rahatsızlanan 100'den fazla kişi hastanelere başvurdu. Karıncalı Mahallesi'nde düzenlenen bir düğünde ikram edilen tavuklu pilav yiyen bazı davetliler, bir süre sonra rahatsızlandı.

Mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastanelere başvuran 100'ün üzerinde kişi, tedavi altına alındı.

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"AĞIR SEYREDEN VATANDAŞIMIZ BULUNMAMAKTA"

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi:

"Orhaneli ilçesinde düzenlenen bir cemiyette yaklaşık 500 vatandaşımıza ikram edilen yemekten 100'den fazla vatandaşımız etkilenmiştir. Hafif semptomları bulunan bazı vatandaşlarımız hastanede tedavi altına alınmış olup, an itibarıyla olay kaynaklı durumu ağır seyreden vatandaşımız bulunmamaktadır. Olay, Müdürlüğümüz tarafından yakından takip edilmektedir."

İlgili Konular: #Bursa #Zehirlenme #düğün yemeği

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