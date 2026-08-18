Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bursa'da evlere tırmanarak hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı: 75 kamera incelendi, 30 suç kaydı ortaya çıktı

Bursa'da evlere tırmanarak hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı: 75 kamera incelendi, 30 suç kaydı ortaya çıktı

18.08.2026 11:46:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Bursa'da evlere tırmanarak hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı: 75 kamera incelendi, 30 suç kaydı ortaya çıktı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde apartmanların birinci katlarına tırmanarak 200 bin TL'lik hırsızlık yapan şüpheli yakalandı. 30 ayrı suç kaydı bulunan hırsız, polis ekiplerinin 75 güvenlik kamerasını incelemesi sonucu saklandığı evde tespit edilerek tutuklandı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Bursa'da Nilüfer ilçesi Barış ve Kültür mahallelerinde meydana gelen evden hırsızlık olayları üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Apartmanların birinci katlarına tırmanarak evlere giren şapkalı şüphelinin, farklı adreslerden toplam yaklaşık 200 bin TL değerinde eşya ve para çaldığı tespit edildi.

75 KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Ekipler tarafından temin edilen 75 ayrı güvenlik kamerası görüntüsü tek tek incelendi.

Yapılan titiz çalışma sonucunda hırsızlık olaylarının 30 ayrı suç kaydı bulunan 36 yaşındaki Ş.K. tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.

TUTUKLANDI

Polis ekipleri, firari şüphelinin Kuruçeşme Mahallesi Sakarya Caddesi üzerindeki bir evde saklandığını tespit etti. 15 Ağustos günü düzenlenen operasyonla yakalanan Ş.K.'nin yanında, ikametten çaldığı değerlendirilen 15 bin TL nakit para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.K., 16 Ağustos günü çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlgili Konular: #Bursa

İlgili Haberler

Bursa’da yangın dehşeti: Engelli kadın ve annesi alevlerin arasında kaldı
Bursa’da yangın dehşeti: Engelli kadın ve annesi alevlerin arasında kaldı Bursa’nın İnegöl ilçesinde 2 katlı binanın ikinci katındaki evde yangın çıktı. Evde mahsur kalan fiziksel engelli Yasemin A. ile annesi Sadegül A., itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı.
Bursa'da tarlada erkek cesedi bulundu
Bursa'da tarlada erkek cesedi bulundu Mustafakemalpaşa ilçesinde buğday tarlasında 75 yaşındaki İ.B.'nin cansız bedeni bulundu. Açık alanda uzun süre kaldığı ve vücut bütünlüğünün bozulduğu belirlenen İ.B.'nin, yaklaşık 15-20 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirildi.
‘Kopyala-yapıştır’ yöntemlerle yapılan ÇED raporlarında yeni örnek: Bursa’nın hava kalitesi, kırmızı et ve kayıp 60 bin metreküp su
‘Kopyala-yapıştır’ yöntemlerle yapılan ÇED raporlarında yeni örnek: Bursa’nın hava kalitesi, kırmızı et ve kayıp 60 bin metreküp su Özsar Tekstil’in kumaş boyama tesisinin kapasite artışı için hazırlanan ÇED dosyasında su kullanımından çalışan sayısına kadar çok sayıda çelişki yer aldı. Tekirdağ’daki proje için “Bursa İli Hava Kalitesi İndeksi” başlığı kullanılırken, tekstil tesisinin devreye girmesiyle kırmızı et arzının sağlanacağının belirtilmesi de dikkat çekti.