Bursa’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Anne ve 5 yaşındaki kızı hayatını kaybetti

Bursa’nın İznik ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan Astsubay Yunus Koca’nın eşi ile 5 yaşındaki kızı, kaldırıldıkları hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ARAÇLAR HURDAYA DÖNDÜ

Kaza, saat 23.00 sıralarında İznik-Adapazarı kara yolunun Kaynarca Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Uzman Çavuş Muhammet Ölmez yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Adem Murat Bediroğlu idaresindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlar ağır hasar gördü.

İhbar üzerine bölgeye İznik, Orhangazi ve Yenişehir’den çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

7 KİŞİ YARALANDI

Kazada Uzman Çavuş Muhammet Ölmez, Astsubay Yunus Koca ile aynı araçtaki eşi, 5 yaşındaki kızı ve oğlu yaralandı.

Diğer otomobilin sürücüsü Adem Murat Bediroğlu ile araçta bulunan Alaattin Usta ve Yusuf Usta da yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

ANNE VE KIZI KURTARILAMADI

İznik Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan yaralılardan Astsubay Yunus Koca’nın eşi ve 5 yaşındaki kızı, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Diğer yaralıların hastanelerdeki tedavileri sürerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kazada hayatını kaybeden 2 kişi ile yaralanan 6 kişinin kimlikleri belli oldu. Yaşamını yitirenlerin Astsubay Yunus Koca'nın eşi Mehtap Koca ile 5 yaşındaki kızı Ecem Koca olduğu öğrenildi. Yaralananların ise otomobil sürücüleri Uzman Çavuş Muhammet Ölmez, ile Adem Murat Bediroğlu, Astsubay Yunus Koca, Oğuz Kaan Koca, Alaattin Usta ve Yusuf Usta olduğu belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.