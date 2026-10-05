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Elektrik arızası için çıktığı çatıdan düşen işçi öldü

Elektrik arızası için çıktığı çatıdan düşen işçi öldü

5.10.2026 10:27:00
Güncellenme:
DHA
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Elektrik arızası için çıktığı çatıdan düşen işçi öldü

Bura'nın Orhangazi ilçesinde elektrik arızasını gidermek için çıktığı fabrika çatısında dengesini kaybederek 4 metre yükseklikten düşerek işçi Yıldıray Denizci (28) hayatını kaybetti.
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Olay, dün öğle saatlerinde Orhangazi ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada meydana geldi.

Fabrikanın elektrik bakım bölümünde çalışan Yıldıray Denizci, elektrik arızası nedeniyle çıktığı çatıda dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten zemine düştü.

Ağır yaralanan Denizci'yi gören mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı işçi, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan Denizci, daha sonra sevk edildiği Bursa Şehir Hastanesi'nde bu sabah hayatını kaybetti.

Yıldıray Denizci, ikindi vakti Yeniköy Mahallesi’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. 

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