Bursa'da korkunç kaza! Otomobil köprü altındaki beton duvara çarptı: 3 ölü 2 yaralı

Bursa'da, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, köprü altındaki beton duvara çarptı. Kazada Begüm Şevval Usta (26), Nurettin Acar (73) ve Müzeyyen Acar (74) yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Karacabey ilçesinde Seyranköy Köprüsünün altında meydana geldi. Balıkesir'den Bursa istikametine giden Begüm Şevval Usta yönetimindeki 77 NM 933 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Karacabey ilçesinde Seyranköy Köprüsü'nün altındaki beton duvara çarptı. Kazada sürücü Usta ile birlikte otomobilde bulunan Nurettin Acar ve Müzeyyen Acar yaşamını yitirdi, Filiz usta (51) ile Ş.A. (14) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışanlar itfaiye görevlilerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık ekibinin yaptığı müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olay yerindeki incelemelerin ardından cenazelerde de adli tıp kurumuna götürüldü.

Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'dikkatsizlik ve tedbirsizlik' sonucu meydana geldiği belirtilen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.