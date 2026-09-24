Bursa'da mezarlıkta baltalı kavga: Husumetlisini başından yaraladı

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki mezarlıkta çıkan kavgada Nuri Ş. (61), tartıştığı husumetlisi Arif K.'yi başına baltayla vurarak yaraladı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Hastane Mezarlığı'nda meydana geldi. Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Nuri Ş. ile Arif K., mezarlıkta karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.



Kavga sırasında Nuri Ş., mezarlıkta bulunan bekçi odasının önündeki baltayı alarak Arif K.'nin başına vurarak yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arif K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nuri Ş. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.