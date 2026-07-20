Bursa'da Mustafa Bozbey hakim karşısında: Duruşma öncesi gerginlik yaşandı

Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu Bozbey'in de arasında bulunduğu sanıklar ve sanık avukatları katılıyor.

Duruşmayı Bozbey'in eşi Seden Bozbey ve diğer sanık yakınlarının yanı sıra, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökan Zeybek ve Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ile bazı CHP'liler de izliyor.

Duruşmada, hazır bulunanlar tutanağa geçiriliyor.

DURUŞMA ÖNCESİ GERGİNLİK

Duruşma öncesinde görevliler, mahkeme heyetinin salona izleyici olarak 1'er sanık yakınının girmesine izin verdiğini dile getirdi. Kayışoğlu ve Zeybek'in de arasında bulunduğu CHP'liler de salona girmek istediklerinde polis bariyeriyle karşılaştı.

Kayışoğlu, içeri alınmamalarına tepki göstererek, "Ne demek başkan bey? Milletvekilinin önüne geçip, adliyeye sokmamak var mı? Kanunsuz emir" ifadelerini kullandı.

"KANUNSUZ EMİR UYGULAMAYA ÇALIŞIYORLAR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak yaşananları aktardı:

"Bursa Bölge Adliyesi’ndeyiz! Halkın seçtiği milletvekillerini duruşma salonuna almadılar! Kanunsuz bir emri uygulamaya çalışıyorlar! Sarayın emirlerini uygulayanlardan zamanı geldiğinde kanuni yollarla hesap soracağız!"

Bursa Bölge Adliyesi’ndeyiz!



Halkın seçtiği milletvekillerini duruşma salonuna almadılar!



Kanunsuz bir emri uygulamaya çalışıyorlar!



Sarayın emirlerini uygulayanlardan zamanı geldiğinde kanuni yollarla hesap soracağız! pic.twitter.com/wZLSw54D0R — Nurhayat ALTACA KAYIŞOĞLU (@nurhayataltaca) July 20, 2026

Uzun süren tartışmanın ardından CHP'lilerin de izleyici olarak duruşmayı takip etmelerine izin verildi. Ancak mahkeme heyetinin talimatıyla gazetecilerin birçoğu duruşma salonuna alınmadı.

NE OLMUŞTU?

İddianamede Bozbey'e, Nilüfer Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin suçlamalar yöneltiliyor ve 402 yıla kadar hapsi isteniyor. Toplam 63 sanıktan, Bozbey'in de arasında bulunduğu 37'i tutuklu bulunuyor.

Bozbey, tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.