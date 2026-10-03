Bursa’da orman yangını

Keleş ilçesine bağlı Kemaliye Mahallesi ile Yazıcıbaşı Mahallesi arasında bulunan ormanlık alandan duman yükseldiği yönünde gelen ihbar üzerine ekipler harekete geçti.

Bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı 2 araç ile Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 5 araç sevk edildi.

Yangına müdahale için de 1 yangın söndürme helikopteri de yönlendirildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürerken, olayla ilgili gelişmeler Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından takip ediliyor.