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Bursa’da orman yangını

Bursa’da orman yangını

3.10.2026 12:48:00
Güncellenme:
İHA
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Bursa’da orman yangını

Bursa’nın Keleş ilçesinde Kemaliye ile Yazıcıbaşı mahalleleri arasındaki ormanlık alanda duman yükseldiği ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.
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Keleş ilçesine bağlı Kemaliye Mahallesi ile Yazıcıbaşı Mahallesi arasında bulunan ormanlık alandan duman yükseldiği yönünde gelen ihbar üzerine ekipler harekete geçti.

Bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı 2 araç ile Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 5 araç sevk edildi.

Yangına müdahale için de 1 yangın söndürme helikopteri de yönlendirildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürerken, olayla ilgili gelişmeler Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından takip ediliyor.

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