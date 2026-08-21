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Bursa'da otomobil ile cip çarpıştı: Ölüler ve yaralılar var!

Bursa'da otomobil ile cip çarpıştı: Ölüler ve yaralılar var!

21.08.2026 09:31:00
Güncellenme:
DHA
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Bursa'da otomobil ile cip çarpıştı: Ölüler ve yaralılar var!

Nilüfer ilçesinde otomobil ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 ağır olmak üzere 2 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Çalı Mahallesi Ahıska Caddesi'nde saat 03.30 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.

İddiaya göre, Alaaddinbey Caddesi'ne dönmeye çalışan Yalçın Öz yönetimindeki 34 NVG 362 plakalı otomobil ile Ahıska Caddesi'nde seyir halinde olan Gülçin Y.K. yönetimindeki 16 GY 114 plakalı cip çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürüklenirken, cip park halindeki iki araca çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Yalçın Öz ile aynı araçta bulunan Olgun Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cip sürücüsü Gülçin Y.K. ağır yaralanırken, cipte yolcu olarak bulunan Yağmur Y. de yaralandı. Hayatını kaybeden Yalçın Öz ve Olgun Yıldız'ın cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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