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Bursa'da özel halk otobüsü kadına çarptı: Şoför gözaltına alındı

Bursa'da özel halk otobüsü kadına çarptı: Şoför gözaltına alındı

22.09.2026 14:18:00
Güncellenme:
DHA
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Bursa'da özel halk otobüsü kadına çarptı: Şoför gözaltına alındı

İnegöl ilçesinde özel halk otobüsünün çarptığı 68 yaşındaki Zübeyda Y., ağır yaralandı. Otobüs şoförü Yıldırım D. ifadesinin alınması için gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Burhaniye Mahallesi’nde saat 12.30 sıralarında bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Park Yolu Caddesi’nde seyir halinde olan Yıldırım D.’nin (45) kullandığı 16 M 06011 plakalı özel halk otobüsü Zübeyda Y.’ye (68) çarptı. Kazada Zübeyda Y. ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Zübeyda Y., İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Zübeyda Y.’nin durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Otobüs şoförü Yıldırım D. ifadesinin alınması için gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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