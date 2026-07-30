Bursa’da silah sesi ihbarı: 32 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bir evden silah sesi geldiği ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, 32 yaşındaki Buse Taşer’in yaşamını yitirdiğini belirledi.
SİLAH SESİ İHBARI ÜZERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Olay, saat 02.00 sıralarında Beşevler Mahallesi’nde meydana geldi. Evden silah sesi geldiği yönündeki ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Buse Taşer’in göğsünden tabancayla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Taşer’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.