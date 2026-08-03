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Bursa'da sır olay: Evinin salonunda kanlar içinde ölü bulundu

Bursa'da sır olay: Evinin salonunda kanlar içinde ölü bulundu

3.08.2026 14:44:00
Güncellenme:
DHA
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Bursa'da sır olay: Evinin salonunda kanlar içinde ölü bulundu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde eşinin, sabah kalktığında yerde yüzü kanlar içinde bulduğu ihbarı yaptığı Raif Bozdağ (50), hayatını kaybetti.
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Fatih Mahallesi Çetiner Sokak’taki 3 katlı apartmanın 3’üncü katındaki dairede, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan Hünkar Bozdağ, sabah uyandığında salondaki kanepede uyuyan eşi Raif Bozdağ’ı yerde hareketsiz ve yüzü kanlar içerisinde bulduğunu söyledi.

Bunun üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Bozdağ’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

OTOPSİ YAPILACAK

Raif Bozdağ’ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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