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Bursa’da soğuk hava deposunda yangın

Bursa’da soğuk hava deposunda yangın

19.09.2026 17:01:00
Güncellenme:
DHA
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Bursa’da soğuk hava deposunda yangın

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde soğuk hava deposunda yangın çıktı. Alevlere itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
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Yenişehir ilçesi Karaköy Mahallesi’ndeki soğuk hava deposunda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Dumanlar ilçenin birçok noktasından görülürken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

İlgili Konular: #Bursa #Yangın