Bursa’da soğuk hava deposunda yangın

Yenişehir ilçesi Karaköy Mahallesi’ndeki soğuk hava deposunda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Dumanlar ilçenin birçok noktasından görülürken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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Yenişehir ilçesi Karaköy Mahallesi’ndeki soğuk hava deposunda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Dumanlar ilçenin birçok noktasından görülürken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.