Bursa’da şüpheli ölüm: Hamile kadın balkondan düştü, eşi gözaltına alındı

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde 35 yaşındaki hamile kadın, yaşadığı apartmanın 3’üncü katındaki balkondan düşerek hayatını kaybetti. Olay sırasında evde bulunduğu belirtilen eşi polis ekiplerince gözaltına alındı.

BALKONDAN DÜŞTÜ

Olay, saat 00.30 sıralarında Üçevler Mahallesi Durmuş Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu E.H., yaşadığı apartmanın 3’üncü katındaki balkondan düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde E.H.’nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

EŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay sırasında evde bulunduğu ve bağımlı olduğu iddia edilen eşi F.S., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından E.H.’nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

“ONU KIZIM DİYE SEVDİM”

Olay yerine gelen E.H.’nin bir yakını, gözyaşları içinde şu ifadeleri kullandı:

“Ben seni gelinim diye değil, kızım diye sevdim. O benim gurbet kuşumdu. Sudan gibi yerlerden geldi o.”

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.