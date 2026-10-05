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Bursa'da şüpheli ölümler: Kara çifti evlerinde ölü bulundu

Bursa'da şüpheli ölümler: Kara çifti evlerinde ölü bulundu

5.10.2026 13:33:00
Güncellenme:
AA İHA
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Bursa'da şüpheli ölümler: Kara çifti evlerinde ölü bulundu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Vural ve Asiye Kara çifti evlerinde ölü bulundu. İki kişinin cansız bedenleri adil tıbba gönderildi.
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Gemlik'e bağlı Halitpaşa Mahallesi'ndeki bir evde yaşayan Vural ve Asiye Kara çiftinden haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, 60'lı yaşlarda oldukları öğrenilen karı kocayı hareketsiz vaziyette buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazelerin polis ekiplerinin evdeki incelemelerinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderileceği öğrenildi.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki çalışmaları sürerken, çiftin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, olayın meydana geliş şekline ilişkin soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

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