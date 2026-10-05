Bursa'da şüpheli ölümler: Kara çifti evlerinde ölü bulundu

Gemlik'e bağlı Halitpaşa Mahallesi'ndeki bir evde yaşayan Vural ve Asiye Kara çiftinden haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, 60'lı yaşlarda oldukları öğrenilen karı kocayı hareketsiz vaziyette buldu.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenazelerin polis ekiplerinin evdeki incelemelerinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderileceği öğrenildi.
1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki çalışmaları sürerken, çiftin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.
Yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, olayın meydana geliş şekline ilişkin soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.