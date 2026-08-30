Bursa'da tarihi keşif: Kurtuluş Savaşı'ndan kalma mühimmatlar bulundu

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bir vatandaşın tarla yakınındaki boş arazide bulduğu 2 patlamamış mühimmat paniğe sebep oldu. İlk incelemede mühimmatların 1897 yılında üretilen Fransız yapımı tüfek bombaları olduğu değerlendirilirken, Kurtuluş Savaşı döneminden kalmış olabileceği tahmin ediliyor.





Bursa’nın Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Çeltikçi Mahallesi’ndeki tarlasının yakınındaki boş arazide bir vatandaş, toprak üzerinde 2 metal cisim fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, mühimmatların bulunduğu alanı güvenlik çemberine alarak çevrede önlem aldı.

Yapılan ilk incelemelerde, bulunan mühimmatların 1897 yılında üretilen Fransız yapımı tüfek bombaları olduğu değerlendirildi. Patlamamış halde bulunan 2 mühimmatın, Kurtuluş Savaşı yıllarında bölgede yaşanan çatışmalardan kalmış olabileceği üzerinde duruluyor.

Jandarma ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için bölgedeki güvenlik önlemlerini sürdürürken, mühimmatların uzman ekipler tarafından kontrollü şekilde imha edilmesi için çalışma başlatıldı.