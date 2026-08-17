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Bursa'da tarlada erkek cesedi bulundu

Bursa'da tarlada erkek cesedi bulundu

17.08.2026 14:40:00
Güncellenme:
AA
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Bursa'da tarlada erkek cesedi bulundu

Mustafakemalpaşa ilçesinde buğday tarlasında 75 yaşındaki İ.B.'nin cansız bedeni bulundu. Açık alanda uzun süre kaldığı ve vücut bütünlüğünün bozulduğu belirlenen İ.B.'nin, yaklaşık 15-20 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirildi.
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Kırsal Adaköy Mahallesi Kavak Bayır mevkiinde tarladan geçen bir yurttaş, sürülmüş alanda bir köpeğin beklediği karartıyı fark etti. Durumdan şüphelenerek babasıyla bölgeye dönen yurttaş, karartının bir erkeğe ait ceset olduğunu görünce mahalle muhtarı İsmail Sarı'ya haber verdi.

Muhtarın ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan ilk incelemede, cansız bedenin İ.B.'ye (75) ait olduğu tespit edildi. Açık alanda uzun süre kaldığı ve vücut bütünlüğünün bozulduğu belirlenen İ.B.'nin, yaklaşık 15-20 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirildi.

İ.B.'nin cenazesi, olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili başlattığı tahkikat sürüyor.

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