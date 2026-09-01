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Bursa'da tekstil fabrikasında korkutan yangın: Ekipler müdahale etti

Bursa'da tekstil fabrikasında korkutan yangın: Ekipler müdahale etti

1.09.2026 10:26:00
Güncellenme:
DHA
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Bursa'da tekstil fabrikasında korkutan yangın: Ekipler müdahale etti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir tekstil fabrikasının çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
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İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 1'inci Cadde üzerinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında saat 00.30 sıralarında yangın çıktı.

Fabrikanın çatısından yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın kısa sürede söndürülürken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. 

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