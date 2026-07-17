Bursa'da TIR akaryakıt istasyonunun marketine daldı: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kaza, saat 06.00 sıralarında, İznik'e bağlı Çakırca Mahallesi'nde meydana geldi. Kutret K. (52) idaresindeki 11 AAJ 500 plakalı kömür yüklü TIR, kontrolden çıkıp yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna daldı.

Yan yatan TIR, akaryakıt pompalarını devirip, istasyon içindeki markete girdi. Bu sırada markette alışveriş yapan Erdinç Cirit hayatını kaybetti, market çalışanı İbrahim Y. ile Kutret K. ise yaralandı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Erdinç Cirit’in cesedi ise savcılık incelemesinin ardından morga götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.