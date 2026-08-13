Bursa’da yangın dehşeti: Engelli kadın ve annesi alevlerin arasında kaldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir evde çıkan yangında mahsur kalan kadın ve engelli kızı itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Yangın, saat 20.30 sıralarında İnegöl’ün kırsal Yeniceköy mahallesinde bulunan 2 katlı binanın 2. katında meydana geldi. Yangını gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine haber verdi. Evde mahsur kalan fiziksel engelli Yasemin A. (36) ve annesi Sadegül A. (65) vatandaşlar ve ekipler kurtardı. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucu evin odasında hasar meydana geldi. Dumandan etkilenen anne ve kızı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.