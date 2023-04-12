Bursa-İstanbul deniz otobüsü hattında 4 sefer iptali

Türkiye günlerdir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından başlayan ve 3 gündür devam eden yağış BUDO seferlerinde aksamaya neden oldu

AA
Yayınlanma: 12.04.2023 - 09:45
Bursa-İstanbul deniz otobüsü hattında 4 sefer iptali
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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından, Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsü seferlerinden 4'ü bölgede etkili olan fırtına nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.


BUDO Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa

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