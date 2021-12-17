Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden 4'ü daha iptal edildi
Bursa ile İstanbul arasında yapılan deniz otobüsleri seferlerinden 4'ü daha kötü hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Deniz Otobüslerinin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Deniz otobüslerinin saat 07.00 ve 08.30'daki seferi de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.
Video Haberler
- 'Kaçmaktan başka şansımız yok'
- Yağışlar sonrası barajlardaki doluluk oranı ne?
- 'Sokaktayım, açım, uykusuzum, pisim'
- '5 bin liradan 12 bin liraya yükselecek'
- Kameralara yansıdı: İşinden evine dönerken tacize uğradı
- 400 ton domatesi tarlada kalan çiftçi isyan etti
- Metro istasyonunda inanılmaz kurtuluş
- Hong Kong'daki Dünya Ticaret Merkezi'nde yangın
- Canlı yayında 'asgari ücret' gerginliği
- 'Görüşmeden erken seçim çıktı'
En Çok Okunan Haberler
- Zamanlamaya dikkat çekti: 'Akıl dışı strateji'
- Asgari ücretin açıklanacağı saat belli oldu
- Asgari ücret toplantısı sonrası açıklama
- Erdoğan asgari ücreti eksik açıkladı
- Asgari ücret belli oldu
- 'Nerede duracağı belli değil'
- Asgari ücrette AGİ ayrıntısı
- Yeni asgari ücretin detayları da belli oldu
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- ‘Okul öncesi din eğitimi’ kararı yargıya taşındı