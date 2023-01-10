Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden 4'ü iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinden 4'ünün olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

AA
Yayınlanma: 10.01.2023 - 15:34
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden 4'ü iptal edildi
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BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 15.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) ve 15.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Ayrıca, BUDO'nun 14.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de aynı gerekçeyle yapılamadı.


BUDO Bursa İstanbul

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