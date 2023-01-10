Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden 4'ü iptal edildi

Yayınlanma: 10.01.2023 - 15:34

Güncelleme: 10.01.2023 - 15:34

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 15.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) ve 15.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Ayrıca, BUDO'nun 14.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de aynı gerekçeyle yapılamadı.