Bursa-İstanbul hattındaki deniz otobüsü seferleri iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarınki seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 01:33
Bursa-İstanbul hattındaki deniz otobüsü seferleri iptal edildi
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BUDO’nun internet sitesinde yer alan duyuruda, Bursa ile İstanbul arasında 07.00 ila 18.30 saatleri arasındaki 12 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.


BUDO Bursa

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