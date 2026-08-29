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Bursa merkezli 6 ilde ‘yatırım dolandırıcılığı’ operasyonu: 8 tutuklama

Bursa merkezli 6 ilde ‘yatırım dolandırıcılığı’ operasyonu: 8 tutuklama

29.08.2026 10:59:00
Güncellenme:
DHA
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Bursa merkezli 6 ilde ‘yatırım dolandırıcılığı’ operasyonu: 8 tutuklama

Bursa merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda, ‘yatırım dolandırıcılığı’ yöntemiyle yurttaşları dolandırdıkları belirlenerek gözaltına alınan 16 kişiden 8’i tutuklandı.
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Bursa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, ‘yatırım dolandırıcılığı’ yöntemiyle vatandaşların mağdur edildiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında Bursa merkezli İstanbul, İzmir, Samsun, Muğla ve Kütahya’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyale el konulurken, 16 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8’i tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğerleri hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.

İlgili Konular: #Bursa #dolandırıcılık