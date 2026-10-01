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Bursa'nın ünlü lokantası Acı Dayı Cantık'ta at-eşek eti tespit edildi

Bursa'nın ünlü lokantası Acı Dayı Cantık'ta at-eşek eti tespit edildi

1.10.2026 16:18:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Bursa'nın ünlü lokantası Acı Dayı Cantık'ta at-eşek eti tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncel listesinde Bursa'dan çok sayıda işletme yer aldı. Acı Dayı Cantık Salonu'nun dana eti olarak satılan cantık harcında tek tırnaklı eti, farklı işletmelerin sucuk ve köfte ürünlerinde ise sakatat ve kanatlı eti tespit edildi.
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Bakanlığın 30 Eylül 2026 tarihinde yayımladığı “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” listesine göre, Osmangazi'de faaliyet gösteren Pideci Un Mamülleri Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi–Acı Dayı Cantık Salonu'ndan alınan “Çiğ Cantık Harcı (Dana Eti)” numunesinde tek tırnaklı eti tespit edildi.

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Numunenin alınma tarihi ise 8 Haziran 2026 olarak açıklandı.

Bursa'nın simge lezzetleri arasında yer alan cantık, aynı zamanda Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescil edilmiş ürünler arasında bulunuyor. Bursa Cantığı, 1 Kasım 2021 tarihinde coğrafi işaretle tescillendi.

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Bakanlığın açıkladığı denetim sonucu ise bu coğrafi işaretli lezzetin hazırlanmasında kullanılan ve kayıtlarda “dana eti” olarak belirtilen çiğ harca ilişkin oldu.

Yapılan incelemede söz konusu harçta “tek tırnaklı hayvan eti” tespit edildiği bildirildi.

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