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Bursa'nın ünlü lokantası Acı Dayı Cantık'ta at-eşek eti tespit edildi: Pideciden açıklama geldi

Bursa'nın ünlü lokantası Acı Dayı Cantık'ta at-eşek eti tespit edildi: Pideciden açıklama geldi

2.10.2026 17:10:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Bursa'nın ünlü lokantası Acı Dayı Cantık'ta at-eşek eti tespit edildi: Pideciden açıklama geldi

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı güvensiz gıdalar listesine Bursa’nın 68 yıllık pidecisi Acı Dayı da girdi. Çiğ cantık harcında tek tırnaklı eti tespit edilen Acı Dayı'dan açıklama geldi.
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı güvensiz gıdalar listesine, Bursa'nın ünlü dükkanlarından, 68 yıllık pideci 'Acı Dayı' da girdi.

1959'da faaliyete başlayan Acı Dayı, şehrin en ünlü pide ve cantık salonlarından biri olarak biliniyor.

Acı Dayı'nın cantık harcında kullandığı malzemeden 8 Haziran'da alınan numunede 'tek tırnaklı eti' tespit edildi.

Sonuç, Bakanlığın 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' başlığıyla yayın yapan sayfasında yer aldı.

Bakanlığın internet sitesindeki listede, söz konusu pide salonunun yanı sıra, kentteki farklı işletmelerin köfte ve sucuk ürünlerinde de benzer sonuçlara ulaşıldığı görülüyor.

İŞLETMEDEN AÇIKLAMA

Çiğ cantık harcında tek tırnaklı eti tespit edilen Acı Dayı, yaptığı açıklamada "Bu bulguyu ciddiyetle değerlendiriyor; Bursa kamuoyunda ve müşterilerimizde oluşan kaygı nedeniyle derin üzüntümüzü paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, tedarik ve üretim zincirinin baştan sona yeniden gözden geçirileceği belirtilerek söz konusu idari işleme karşı yargıya başvurulduğu aktarıldı.

İlgili Konular: #Bursa #tek tırnaklı hayvan