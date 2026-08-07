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Bursa Valiliği önündeki şüpheli valizler alarma geçirdi: Gerçek sonradan ortaya çıktı

Bursa Valiliği önündeki şüpheli valizler alarma geçirdi: Gerçek sonradan ortaya çıktı

7.08.2026 10:43:00
Güncellenme:
İHA
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Bursa Valiliği önündeki şüpheli valizler alarma geçirdi: Gerçek sonradan ortaya çıktı

Bursa Valiliği Ek Hizmet Binası karşısındaki açık otoparkta sahipsiz halde bulunan iki valiz, polis ekiplerini alarma geçirdi. Yapılan incelemede valizlerin içinde kıyafet ve ev eşyaları olduğu belirlendi.
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Bursa’nın Osmangazi ilçesinde Valilik Ek Hizmet Binası karşısındaki otoparkta bulunan iki sahipsiz valiz paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri valizleri incelemeye aldı; şüpheli bir unsura rastlanmazken, eşyaların sahibine ulaşıldı.

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OTOPARK GÖREVLİSİ FARK ETTİ

Olay, Çarşamba Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi üzerindeki Bursa Valiliği Ek Hizmet Binası’nın karşısında bulunan açık otoparkta meydana geldi.

Sabah saatlerinde işe gelen otopark görevlisi, alanda sahipsiz iki valiz bulunduğunu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

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POLİS EKİPLERİ İNCELEDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri valizleri kontrol etti. Yapılan incelemede valizlerin içinde kıyafet ve çeşitli ev eşyalarının bulunduğu belirlendi.

Valizlerin sahibine haber verilirken, eşyalar daha sonra sahibi tarafından teslim alındı.

 

Polis ekiplerinin valizleri incelediği anlar da kameraya yansıdı.

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