Bursa'da refüje çarpan otomobil bariyere saplandı: Sürücü öldü

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 12:38

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 13:03

Bursa-İzmir yolu Nilüfer ilçesi Doğanköy Mahallesi mevkisinde meydana gelen olayda, Bursa’dan İzmir’e giden Mustafa Burak Ekerer yönetimindeki otomobil, Bursa Şehir Hastanesi yol ayırımında kontrolden çıkarak refüjdeki bariyerlere çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle demir bariyerin saplandığı otomobilden kopan parçalar yola saçıldı. Diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücü Ekerer’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Mustafa Burak Ekerer’in cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.