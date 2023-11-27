Bursa'da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Bursa’da yağış sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, karşı istikametten gelen başka bir araca çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.
İznik ilçesi Kaynarca Mahallesi mevkiinde, 06 DLD 392 plakalı araç sürücüsü Haydar K. (60), yağış sonrası kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Haydar K.’nın idaresinden çıkan araç, karşı yönden gelen Erkan Ç. (32) yönetimindeki 14 ABC 168 plakalı araca çarptı. Kazada Haydar K., Erkan Ç. ve yolcu konumunda bulunan Nurdan T. yaralandı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası İznik Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Jandarma Komutanlığı, olayla ilgili tahkikat başlattı.
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