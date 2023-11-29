Bursa'da 3 katlı binanın çatısı müstakil evin üstüne düştü!
Bursa'da saatteki hızı 84 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle 3 katlı binanın çatısı, tek katlı müstakil evin üstüne düştü. Olayda can kaybı yaşanmazken çatının düşme anı saniye saniye görüntülendi.
Merkez Yıldırım ilçesi, Beyazıt Mahallesi, 1'inci Kınık Sokak'ta, saat 00.30 sıralarında, saatteki hızı 84 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle 3 katlı binanın çatısı hasar görerek yan yattı.
Olayı gören mahalleli, çevre binalarda oturan komşularını uyararak binaları tahliye ederken, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, ANDA, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken AFAD ve ANDA ekipleri binanın çatı bölümünde incelemede bulundu.
Ekipler hasar görerek yan yatan çatıyı çevredeki binalara zarar vermeden kaldırmak için çalışma başlattı. Ancak, yan yatan çatının asılı kaldığı duvarın yıkılmasıyla, çatı tek katlı müstakil evin üzerine düştü.
EVDE HASAR MEYDANA GELDİ
Düşmenin etkisiyle çatısı çöken evde hasar meydana geldi. Çatının yıkılma anı anbean kameraya yansırken, komşuların uyarısıyla tahliye edilen müstakil evde kimsenin bulunmadığı belirtildi.
Olayın ardından hasar gören çatının tekrar çökme ihtimaline karşı ekipler güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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