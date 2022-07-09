Bursa'da aç kalan ailesi şehir merkezine indi
Bursa'da aç kalan domuz ailesi şehir merkezine inerek yemek aradı.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde aç kalan domuz ailesi zeytinlik alandan çıkarak yemek aramak için şehir merkezine indi.
Bir süre çöplerde yemek arayan domuz ailesi daha sonra gözden kayboldu.
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