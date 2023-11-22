Bursa'da acı olay: Elini kesim makinesine kaptırdı, 4 parmağı koptu
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki yatak fabrikasında sağ elini kesim makinesine kaptıran Suat Ö.'nün (49), 4 parmağı koptu.
Hamzabey Mahallesi Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren yatak fabrikasında; işçi Suat Ö., kesim yaptığı makineye elini kaptırdı.
Sağ elinin 4 parmağı kopan işçi, özel araçla getirildiği İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından, parmakları dikilmek üzere Bursa'daki özel bir hastaneye sevk edildi.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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