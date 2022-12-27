Bursa'da bir kişi kullanılmayan binada ölü bulundu
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kullanılmayan binada bir kişinin cansız bedeni bulundu.
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi'ndeki terk edilmiş binada bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gelen ekiplerce yapılan incelemede, üzerinde kimliği bulunmayan 50 yaşlarındaki kişinin öldüğü anlaşıldı.
Bu kişinin cesedi ölüm sebebi ve kimliğinin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Bilgin'den EYT açıklaması
- Hull City'nin Kolombiyalı yıldızı 1 puanı kurtardı!
- İBB'yi teftiş eden heyetin başkanı görevden ayrılmış
- Erdoğan'ın müjdesi yine 'gaz' çıktı
- Cinsel ilişki sırasında 'intikam' saldırısı
- Bakanlık şirketleri açıkladı
- MR taramasında cinsel ilişkinin etkileri gözlemlendi
- Son görüntüleri ortaya çıktı!
- 'Allah yok' dediği iddiasıyla kuzenini öldürdü
- İkizköylüler, Akbelen için Avrupa Konseyi’ne başvurdu!