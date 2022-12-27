Bursa'da bir kişi kullanılmayan binada ölü bulundu

27 Aralık 2022 Salı, 13:03

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi'ndeki terk edilmiş binada bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen ekiplerce yapılan incelemede, üzerinde kimliği bulunmayan 50 yaşlarındaki kişinin öldüğü anlaşıldı.

Bu kişinin cesedi ölüm sebebi ve kimliğinin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.