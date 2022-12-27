Bursa'da bir kişi kullanılmayan binada ölü bulundu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kullanılmayan binada bir kişinin cansız bedeni bulundu.

AA
27 Aralık 2022 Salı, 13:03
Bursa'da bir kişi kullanılmayan binada ölü bulundu
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Bursa'nın Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi'ndeki terk edilmiş binada bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen ekiplerce yapılan incelemede, üzerinde kimliği bulunmayan 50 yaşlarındaki kişinin öldüğü anlaşıldı.

Bu kişinin cesedi ölüm sebebi ve kimliğinin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.


Bursa Bina ceset

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