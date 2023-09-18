Bursa'da evin balkonuna atılan 'yabancı madde' patladı: 1 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Adem P. (33), evinin balkonuna atılan maddenin patlaması sonucu elinden ve karnından yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 18.09.2023 - 07:04
Bursa'da evin balkonuna atılan 'yabancı madde' patladı: 1 yaralı
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Kemalpaşa Mahallesi, Cihan Sokak'ta, dün saat 21.30 sıralarında apartmanın 3’üncü katında bulunan evinin balkonuna çıkan Adem P., henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin balkonuna bir madde attığını gördü.

Yabancı maddeyi eline alan Adem P., bu sırada meydana gelen patlamada elinden ve karnından hafif bir şekilde yaralandı. Olayı gören ailesi Adem P.’nin yardımına koşarken durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Adem P., İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri ise yabancı maddeyi incelemeye aldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Tedavi altına alınan Adem P.’nin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Patlayan maddenin türünün belirlenmesi için çalışmaları sürdüren polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. 


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