Bursa'da fabrikada patlama: Yaralıların kimlikleri belli oldu

31 Mayıs 2022 Salı, 14:35

Bursa İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 2.Cadde üzerinde mobilya fabrikalarına sunta ve talaş üretimi yapılan fabrikanın kazanı 13.00 sıralarında patladı. Patlama sonrası fabrikada yangın çıktı.

Patlama sırasında henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi hayatını kaybederken yaralanan diğer 5 kişinin 25 yaşındaki Bünyamin Hiçyılmaz ve Müslüm Can, 28 yaşındaki Musa Coşgun, 37 yaşındaki Yusuf Usanmaz ve 49 yaşındaki Sebahattin Eren oldukları öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Öte yandan Bursa Valisi Yakup Canbolat da bilgi almak için olay yerine geldi.