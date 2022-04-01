Bursa’da gökyüzünü toz kapladı

Bursa’da etkili olan rüzgârla birlikte gökyüzü tozla kaplandı.

IHA
01 Nisan 2022 Cuma, 16:02
Bursa’da gökyüzünü toz kapladı
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Bursa’nın Kestel ilçesinde etkili olan rüzgâr, yerdeki tozları kaldırdı. Gökyüzünü kaplayan toz tabakası ve hortumu andıran görüntüler vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Meteoroloji, Bursa ve çevre illerde rüzgârın etkili olacağı yönünde uyarılarda bulunarak, vatandaşların tedbirli olmasını istedi. 


Bursa meteoroloji meteoroloji genel müdürlüğü

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