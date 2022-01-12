Bursa'da işçilere otomobil çarptı, 6 kişi yaralandı
Bursa'da metronun elektrik bakımını yapan işçilere otomobil çarptı, 6 kişi yaralandı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde metronun elektrik bakımını yapan işçilere otomobil çarptı, 5'i işçi 6 kişi yaralandı.
Gaziakdemir Mahallesi Mudanya Bulvarı'nda bulunan metronun elektrik bakım onarım işini yapmak için gelen işçiler, gerekli uyarı işaretlerini yola yerleştirdikten sonra çalışmaya başladı.
Bu sırada İsmail İlhan idaresindeki 16 VZ 402 plakalı otomobil, önce işçilere ardından 16 SLV 83 plakalı bakım aracına çarparak durdu. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada, işçiler Enes Saki, Abdullah Öncü, Muhammet Furkan Şen, Muhammet Hüseyin Aman ve Muhammet Yakar ile otomobildeki Mustafa Köprübaşı yaralandı. Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Bursa Şehir Hastanesi, Çekirge Devlet Hastanesi ile Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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