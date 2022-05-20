Bursa'da IŞİD'li 'canlı bomba' ve 2 kişi adliyede
Bursa'da, polis operasyonuyla yakalanan, eylem hazırlığındaki IŞİD'li 'canlı bomba' Süleyman Elhamud ve beraberindeki 2 kişi, adliyeye sevk edildi.
Terör örgütü IŞİD'e yönelik soruşturma kapsamında, 2021'de Çorum'da yakalanarak tutuklanan, yabancı uyruklu terör örgütü mensubu Muhammed Elali'nin evinde dijital materyaller ele geçiren ekipler, Bursa'da eylem yapılacağı yönünde bilgi edindi.
Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.
EYLEM YAPACAKLARDI
Ekiplerin salı günü yaptığı operasyonda; IŞİD terör örgütü mensubu, yabancı uyruklu Halid Aljasem ve Enes Elgannem ile canlı bomba eylemi yapacağı yönünde bilgiler bulunan Süleyman Elhamud, yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken, adreslerde yapılan aramalarda dijital materyallere el koyuldu.
IŞİD'li Süleyman Elhamud ve 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.
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