Bursa'da kağıt ve elyaf fabrikalarında yangın!
Bursa'da kağıt ve elyaf fabrikalarında yangın çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
Yangın saat 09.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi’ndeki kağıt ve elyaf üretimi yapılan 2 ayrı fabrikada çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Dumanlar kentin bir çok noktasından görülürken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Emeklilerin zam farkı ne zaman ödenecek?
- Amerika'ya taşınan oyuncunun yeni işi şaşırttı!
- AKP'den Doğu Perinçek'e peş peşe tepki
- 'Katliam yasası'na tepki gösteren Tosun hedef gösterildi
- 'Afyon AKP beni batırdı'
- MHP’nin gündeminde ne var?
- Atina'dan Ankara'ya çirkin mesaj
- Yerlikaya'dan açıklama geldi
- Karpuz hasadı için geri sayım
- CHP'den Özel-Esad görüşmesine ilişkin açıklama