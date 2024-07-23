Bursa'da kağıt ve elyaf fabrikalarında yangın!

Bursa'da kağıt ve elyaf fabrikalarında yangın çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

DHA
Yayınlanma: 23.07.2024 - 10:08
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Yangın saat 09.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi’ndeki kağıt ve elyaf üretimi yapılan 2 ayrı fabrikada çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Dumanlar kentin bir çok noktasından görülürken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.


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