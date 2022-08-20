Bursa'da kaldırımda erkek cesedi bulundu

Bursa'da bir parkın kenarındaki kaldırımda erkek cesedi bulundu. Polisler, cesedin Ayhan Uluyüz'e (57) ait olduğunu belirledi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

AA
20 Ağustos 2022 Cumartesi, 10:32
Bursa'da kaldırımda erkek cesedi bulundu
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Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi'nde, Öğretmenler Parkı'nın yanındaki kaldırımda hareketsiz yatan kişiyi görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

KESİN ÖLÜM SEBEBİ BİLİNMİYOR

Bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Ayhan Uluyüz (57) olduğu belirlenen bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Uluyuz'ün cesedi, kesin ölüm sebebinin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.


Bursa kaldırım ceset

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