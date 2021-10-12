Bursa'da kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı
Bursa'nın Kestel ilçesinde kimyasal ürün işleyen bir fabrikada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı.
Bursa'nın Kestel ilçesinde kimyasal ürün işleyen bir fabrikada meydana gelen patlamada bir işçi hayatını kaybetti, 6 işçi yaralandı.
Bursa Valisi Yakup Canbolat, ilk belirlemelere göre organize sanayi bölgesinde bir fabrikada asit sıkışması nedeniyle patlama oluştuğunu tahmin ettiklerini söyledi.
Ekiplerin bölgeye hareket ettiğini anlatan Vali Canbolat, "Patlamada 1 işçi öldü, 6 işçi yaralandı. Yaralılardan durumları ağır ve hafif olanlar mevcut. 15-20 civarında da gazdan hafif etkilenen işçi var, onlara müdahale bölgede yapılıyor. AFAD, itfaiye ve güvenlik ekipleri bölgedeki müdahalesi sürüyor." ifadesini kullandı.
Canbolat, kendisinin de bölgeye hareket ettiğini dile getirdi.
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