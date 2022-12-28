Bursa'da otomobil, bariyerlere çarptı: 1'i bebek, 1'i çocuk 6 yaralı

28 Aralık 2022 Çarşamba, 11:49

Feci kaza, önceki gün saat 22.00 sıralarında, Bursa- Ankara yolu İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e giden Salih D. yönetimindeki 16 AEM 483 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak savrulup, bariyerlere çarptı.

DURUMLARI İYİ

Kazada sürücü ile araçtaki Seda D. (31), Osman G. (24), Özge İ. (24), Eylül D. (1) ve Melek D. (3) yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.