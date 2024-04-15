Bursa'da servis otobüsü yol kenarındaki araziye girdi

Bursa'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan servis otobüsü yol kenarındaki araziye girdi. Kazada, sürücü Adem Yalçın (42) yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 15.04.2024 - 08:44
Bursa'da servis otobüsü yol kenarındaki araziye girdi
Abone Ol google-news

Feci kaza, saat 00.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Demirtaş Yolu Caddesi'nde meydana geldi.

Eski Gemlik Yolu Caddesi istikametinden, Demirtaş Yolu Caddesi istikametine seyir halinde olan Adem Yalçın idaresindeki servis otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki araziye girdi.

Kazada, sürücü Adem Yalçın yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Yalçın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

 


Bursa haberleri

İlgili Haberler

Bursa'da orman yangını!

Bursa'da orman yangını!
Şebnem Bursalı'nın 'ıstakoz' vakasının ardından... Seçimi kaybeden AKP'li Hüseyin Filiz, soluğu Maldivler'de aldı

Şebnem Bursalı'nın 'ıstakoz' vakasının ardından... Seçimi kaybeden AKP'li Hüseyin Filiz, soluğu Maldivler'de aldı
AKP'li Şebnem Bursalı'dan 'ıstakoz' eleştirilerine yanıt: 'Gündem değiştirmeye yönelik'

AKP'li Şebnem Bursalı'dan 'ıstakoz' eleştirilerine yanıt: 'Gündem değiştirmeye yönelik'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AKP’li başkan bıçaklanmıştı: CHP’li adayın eşi tutuklandı

AKP’li başkan bıçaklanmıştı: CHP’li adayın eşi tutuklandı
Son Dakika… İran-İsrail gerilimi hakkında Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama!

Son Dakika… İran-İsrail gerilimi hakkında Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama!
AKP'li Şebnem Bursalı'dan 'ıstakoz' eleştirilerine yanıt: 'Gündem değiştirmeye yönelik'

AKP'li Şebnem Bursalı'dan 'ıstakoz' eleştirilerine yanıt: 'Gündem değiştirmeye yönelik'
Fenerbahçe Alagöz Holding, Avrupa şampiyonu!

Fenerbahçe Alagöz Holding, Avrupa şampiyonu!
Türk halk müziği sanatçısı Şakir Öner Günhan yaşamını yitirdi

Türk halk müziği sanatçısı Şakir Öner Günhan yaşamını yitirdi
Bayern Münih’in 11 yıllık hegemonyasını sonlandırdı: Bundesliga’da şampiyon Bayer Leverkusen

Bayern Münih’in 11 yıllık hegemonyasını sonlandırdı: Bundesliga’da şampiyon Bayer Leverkusen
AKP’de ‘ıstakoz’ kavgası: ‘Partiden def olup gitsin’ çıkışı!

AKP’de ‘ıstakoz’ kavgası: ‘Partiden def olup gitsin’ çıkışı!
AKP’li Şebnem Bursalı’nın Monaco Yat Kulübü’ndeki ıstakoz keyfi! ‘Hesap ne geldi? Enflasyon malum’

AKP’li Şebnem Bursalı’nın Monaco Yat Kulübü’ndeki ıstakoz keyfi! ‘Hesap ne geldi? Enflasyon malum’