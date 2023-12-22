Bursa'da şüpheli ölüm: 6. kattan düşerek öldü!

Yayınlanma: 22.12.2023 - 10:54

Güncelleme: 22.12.2023 - 10:54

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi’nde bulunan bir sitede iddiaya göre, ailesiyle birlikte yaşayan Şükran A. (63) sabah uykusundan uyanınca rahatsızlığından dolayı hava almak için camı açtı.

Bu esnada fenalaşan 63 yaşındaki kadın dengesini kaybedip 6. kattan düştü. Olayı gören komşular hemen 112 ekiplerini aradı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken Acar’ın yakınları fenalık geçirdi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor.