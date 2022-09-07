Bursa'da, ters dönen otomobilde 3 kişi yaralandı

Bursa'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilde sıkışan sürücü ile 2 kişi yaralandı.

DHA
07 Eylül 2022 Çarşamba, 10:33
Bursa'da, ters dönen otomobilde 3 kişi yaralandı
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde Bursa-Ankara yolunda meydana gelen olayda Bursa merkezden İnegöl yönüne giden Fatih B. (23) yönetimindeki 16 CFY 80 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Fatih B., Emre K. (24) ve Hamdi D. (25) araçta sıkışırken, ihbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu araçtan çıkarılan 3 yaralı, sağlık ekibince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


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