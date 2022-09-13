Bursa'da traktörün altında kalan kişi öldü

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

AA
13 Eylül 2022 Salı, 11:31
Bursa'da traktörün altında kalan kişi öldü
Abone Ol google-news

Akdere Mahallesi yolundaki akaryakıt istasyonun arkasında traktörün devrildiğini ve altında bir kişinin olduğunu fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, Niyazi Yakut (71) olduğu tespit edilen kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

'KAYIP' OLARAK ARANIYORMUŞ

Yapılan araştırmada Yakut'un bölgede tarlasının olduğu, dünden bu yana kayıp olarak arandığı öğrenildi.

Yakut'un cenazesi Yenişehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.


Bursa traktör Ambulans

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler