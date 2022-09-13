Bursa'da traktörün altında kalan kişi öldü
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Akdere Mahallesi yolundaki akaryakıt istasyonun arkasında traktörün devrildiğini ve altında bir kişinin olduğunu fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, Niyazi Yakut (71) olduğu tespit edilen kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
'KAYIP' OLARAK ARANIYORMUŞ
Yapılan araştırmada Yakut'un bölgede tarlasının olduğu, dünden bu yana kayıp olarak arandığı öğrenildi.
Yakut'un cenazesi Yenişehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Video Haberler
- Edirne'de öğrenciler renkli görüntülerle ders başı yapti
- Görme yetisi azalınca ders vermeye başladı
- Ailesi kazada ölen kardeşleri okula polis götür
- Gaziantep'te 8 bin kişi ile 'acı' mesaisi
- Antalya’da mango hasadı Ivana Sert ile tanıtıldı
- Kaza yapıp yan yatan araçtan telefonla konuşarak çıktı
- İtfaiye ve Sahil Güvenlikten yunus kurtarma operasyonu
- Balkondan düşen saksı iki arkadaşı teğet geçti
- Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
- Sol eliyle senaryo yazıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Buruk sormuştu: Şenol Güneş'ten Yusuf Demir açıklaması!
- Beylikdüzü'nde 2 yaşındaki bebeğe istismar iddiası
- ATM'de açık buldu, milyoner hayatı sürdü!
- Vahdettin’i aklayamazsınız
- İmamoğlu'nun 'kaza' günü nerede olduğu ortaya çıktı
- Bahçeli'den Erdoğan'ın talebine 'olumsuz' yanıt
- 'Bilal Oğlan için İznik Gölü yağmalanıyor'
- 'İmralı ile görüşme' iddiası!
- Çakıcı'nın danışmanından valiye 'ziyaret'
- 200 milyonluk arazi hangi danışmana ait?