Bursa'da yol kenarında kadın cesedi bulundu
Balıkesir yolu kenarında, sürücülerin ihbarı üzerine, yüzünde kesi izleri olan kadın cesedi bulundu. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Karacabey ilçesi Çingençeşme mevkisi Balıkesir- Bursa yolu kenarında kadın cesedi gören sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla kısa sürede bölgeye gelen jandarma ekipleri, çevre güvenliği aldı.
YÜZÜNDE KESİ İZLERİ TESPİT EDİLDİ
Spor kıyafetleri olan ve yüzünde kesi izleri bulunan kadının üzerinden kimlik çıkmadığı belirtildi.
Ceset, ölüm nedeni ve kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Soruşturma başlatıldı.
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