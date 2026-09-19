Büşra bebeğin borç karşılığı verildiği iddia edildi: Gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı

Sivas’ın Divriği ilçesi kırsalında hayvancılık yapan E.B., 10 gün önce jandarmayı arayarak 11 aylık bebekleri Büşra’nın kayıp olduğu ihbarında bulunmuştu. İhbar üzerine AFAD ve jandarma ekipleri kırsalda arama çalışması başlatmıştı. Aile ilk olarak bebeği yabani hayvanların kaçırmış olabileceğini ileri sürmüştü.

Ailenin çelişkili açıklamaları üzerine ifadesi alınan anne E.B. (27), bebeğin para karşılığı babası tarafından satıldığını iddia etmiş, ardından ifade değiştirerek eşinin bebeği öldürdüğü iddiasında bulunmuştu. E.B., geçtiğimiz gece 5 kişiyle birlikte tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

KANIT BULUNAMADI, SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan, ailenin diğer çocukları R.B. ve H.B., kardeşleri Büşra’nın, borca karşılık canlı olarak verildiğini iddia etti. Bu iddia üzerine bebeği aldığı ileri sürülen M.K., Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde gözaltına alınarak sorgulanmak üzeri Divriği’ye getirildi.

M.K., jandarmada 2 gün süren sorgulama sürecinin ardından savcılık kararı ile adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.K’nin ifadesinde suçlamaları kabul etmediği ve iddiaları destekleyecek kanıt oluşmadığı öğrenildi.

ADLİ TIP SONUÇLARI BEKLENİYOR

Öte yandan arama çalışmalarının ilk gününde Büşra bebek ve ailesinin ikamet ettiği çadırdan yaklaşık 3 km uzaklıkta Büşra’ya ait olduğu değerlendirilen t-shirt, zıbın ve alt bebek bezi bulundu. Buluntuların Büşra’ya ait olup olmadığının anlaşılması, üzerinde kan veya soruşturmaya etki edecek farklı bir bulgu yer alıp almadığının incelenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi. Soruşturmadaki şüphelerin netleşmesi için adli tıp kurumundan gelecek sonuçlar bekleniyor.